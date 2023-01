Korraliku suusasõidu teinud Ilves lõpetas Seefeldis esikuuikus, Riiber loobus MK-sarjast ja keskendub MMile

Ilvesel ei õnnestunud päris korrata eilset, kus ta hüppas välja kolmanda tulemuse, ent ka 106,5 meetrit ja päeva seitsmes hüpe hoidsid teda suures mängus sees. Kui hüppemäe põhjal võis eeldada, et koos Lamparteriga jagab võitu temast temast 16 sekundit hiljem rajale pääsev MK-sarja parim suusamees Vinzenz Geiger, siis see osutus petlikuks.

Esimese 2,5 km ringi lõpetuseks oli selge, et hüppemäe kolmas Ryoya Yamamoto oli järgmistele lihtne saak ja kolmandale kohale sõitis kuueliikmeline grupp, mis edestas järgmiseid ligi poole minutiga. Sinna kuulusid lisaks Yamamotole ja Ilvesele ka sakslane Julian Schmid, norralane Jens Luuras Öftebro ja austerlased Stefan Rettenegger ning Franz-Josef Rehrl. Ootamatult hakkas aga Geigeri samm väsima ja poole distantsi peal sai hoopis järgmine grupp tema kätte, mitte ei ohustanud tema Lamparterit. Yamamoto pudenes aga peagi sellest grupist välja ja lõpetas võistluse lõpuks 16. kohal.

Kõik jäi viimase kilomeetri otsustada, sest siis oli selge, et eest ja tagant seda kuuikut keegi ei ohusta. Grupist panid kolmekesi putku Geiger, Öftebro ja Schmid ning Ilves jäi koos austerlastega maha. Lõpuks võttis Schmid ära teise koha ja Öftebro tuli kolmandaks. Ilves ületas finišijoone kuuendana ja tegi omavahelises duellis taas ära Rehrlile.

„Ma tundsin, kuidas laskumispositsiooni sisse võttes mu kombesse auk tekkis. See oli päris veider. Tunnen isegi väikest kergendust. Mõnes mõttes tuli see mulle kasuks, sest otsustas minu eest ära, et ma saan MK-sarjast loobuda, aja maha võtta ja MMile keskenduda,“ rääkis Riiber Norra ringhäälingule. Hiljuti oli ta pikalt tervisega hädas ja pole sellest tänaseks endiselt täiesti välja tulnud.