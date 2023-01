VIDEO | Kriisa kolmesteralli pani aluse Arizona otsustavale vahespurdile

Kohtumise järel nentis Kriisa, et võit oli kogu meeskonna ühise ponnistuse vili, kuid samal ajal ei hakanud ta salgama, et ka tal endal oli hea päev. Meeskonna peatreener Tommy Lloyd kostis omalt poolt Kriisa kohta, et eestlane on kogu liiga peale üks parimaid mängujuhte – ning kui ta saab rütmi kätte, siis ka viskab väga hästi.

Arizonal on nüüd koos 19 võitu ja 3 kaotust, kuid Pac-12 konverentsi esikohta see neile siiski ei anna, sest konverentsisiseste vastaste vastu on neil kogutud 8 võitu ja 3 kaotust. UCLA-l on võite sama palju, kuid üks kaotus vähem, millega ollakse konverentsi liidrid. Washingtonil on konverentsis kirjas 5 võitu ja 7 kaotust, mis annab neile 12 meeskonna seas seitsmenda koha.