Klassikatehnika muuseumisse? „Kui esikümnes on kaheksa norrakat, siis ega seal ausalt öeldes midagi väga vaadata pole.“

Murdmaasuusatamise tänavune hooaeg on meeste seas kulgenud norrakate täieliku domineerimise tähe all. Senisest 21 individuaaldistantsist on nad võitnud 18 (neist 13 omakorda Johannes Hösflot Kläbo) ning harvad pole juhud, kui esikümnesse mahub vaid kaks-kolm teiste riikide suusatajat. Ala telereitingud on langustrendis ning et murdmaasuusatamine sootuks ei hääbuks, kostub üha jõulisemalt hääli, mis nõuavad rahvusvaheliselt alaliidult FISilt otsustavat tegutsemist. Ühe võimalusena on välja pakutud, et klassikaline tehnika tuleks ajaloo prügikasti heita ja võistelda edaspidi üksnes vabatehnikas.