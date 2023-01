VIDEO | Kotsar sai Baskonia võidumängus kokku korraliku punktisaagi

Baskonial on tabelis 14 võitu ja neli kaotust, millega ollakse Madridi Reali (15-3) ja Barcelona (15-3) järel koos Tenerifega jagamas kolmandat-neljandat kohta. Murcia (8-10) on 12. kohal. Järgmises voorus kohtub Baskonia nädala pärast Zaragozaga, kes on tabeli 14. meeskond.