Üllas amet, millega rikkaks ei saa. Treenerite palgatõusu juures on endiselt lahendamata kitsaskohti

Tartu Bigbank võrkpalliklubi mänedžer Hendrik Rikand on lähedalt näinud, kuidas mõned treenerid loobuvad, sest nad ei jõua viienda tasemeni. Seni on klubil aga neile keeruline kõrgemat palka maksta. „Meil on vähemalt pooled treenerid sellised, kellele pole viienda kutsetaseme omandamine lihtne. Toetuseid võiks olla ka madalamale, kasvõi vähemalt neljanda kategooria treeneritele. Sellel astmel on palju neid, kes parasjagu otsustavad, kas jätkata ametiga tõsisemalt või mitte,“ sõnas Rikand.