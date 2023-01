Tšehhi suusahüppaja lõpetas keset hooaega karjääri: mul pole enam jõudu ega raha, et jätkata

Sportlane tunnistas, et tulemused on olnud pettumust valmistavad – tšehh pole sel hooajal pääsenud kordagi kvalifikatsioonist edasi – ning tal oli raske leida jätkamiseks motivatsiooni ning ka rahalisi vahendeid. „Andsin hooaja alguses omale viimase võimaluse. Tulin Tšehhi meistriks, aga pole pärast seda häid tulemusi saavutanud. Iga ebaõnnestumisega on mul raskem leida motivatsiooni, et jätkata võitlemist. Ma pole rahul oma hüpete tasemega viimasel kolmel aastal. Kahjuks pole minus enam jõudu, et see ära kannatada. Kulutasin hüppamise peale raha, kuid mul pole enam vahendeid, et seda seiklust jätkata,“ selgitas Sakala oma otsust Poola portaalile skijumping.pl.

Ta treenis ja võistles sel hooajal Tšehhi koondisest eraldi. Suusahüppaja on mures, sest spordiala on kodumaal viletsas seisus. „Olukord Tšehhi suusahüppajatega on selline, nagu see paistab. Raske on midagi lisada. Minus on küll pisut lootust, eriti arvestades, et Planicas toimunud Euroopa noorte olümpiafestivalil võitis Anezka Indrackova medali. Meie sportlased, kes osalevad kontinentaalkarikal, väärivad samuti tunnustust. [33aastane] Roman Koudelka on võitnud viis MK-etappi, loodetavasti jätkab ta niikaua, kuni saab 40aastaseks. Selleks ajaks jõuavad noored suureks kasvada. Loodan, et Tšehhis jääb see spordiala ellu. Kui sellele rohkem aega pühendada, võiksime mõne aastaga saavutada paremaid ja silmatorkavamaid tulemusi,“ lausus Sakala.