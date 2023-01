Venelased Pariisi olümpiale? Hiinlased kiidavad heaks, Läti olümpiakomitee lubas mänge boikoteerida

ROK rõhutas oma avalduses, et ühtegi sportlast ei tohiks diskrimineerida ega takistada tal võistlemast ainult tema passi pärast. Avaldus on poliitilisel tasandil hukka mõistetud arvestatava osa Euroopa poolt - kriitikat on tulnud muuhulgas näiteks ka Ühendkuningriigi kultuuriministrilt ehk ka suurriikidest, mitte ainult meie regioonist.

Kui Eesti olümpiakomitee avaldas Delfile, et sportlaste huvides pole plaanis olümpiamänge in corpore boikoteerida, siis Läti olümpiakomitee president Žoržs Tikmers sõnas Läti televisioonile antud intervjuus, et praeguse seisuga nad olümpial ei osaleks. „Kui need mängud toimuksid praegu ja neil osaleksid sportlased Venemaalt ja Valgevenest, siis arvan, et Läti koondis neile mängudele ei läheks,“ ütles ta. „Loodame, et sõda lõppeb, Ukraina võidab, mis looks uue olukorra ja uued mängureeglid. Sellisel juhul saavad muidugi ka Läti sportlased olümpiamängudel osaleda.“

Ka Ukraina spordiminister Vadim Guttsait on avaldanud, et Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine võib tähendada olümpiamängude boikoteerimist, aga olümpiakomitee pole seda veel välja öelnud. Ukraina olümpiakomitee teatas, et 3. veebruaril toimub üldkogu erakorraline koosolek, kus tuleb Pariisi olümpiamängude boikoteerimine (mõistagi eeldusel, et Venemaa ja Valgevene sportlased sinna lubatakse) arutluse alla.