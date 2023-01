ALTERNATIIVAJALUGU | Ilma venelasteta olümpiatelt saanuks Eesti spordiajalugu kolmekordse olümpiavõitja ja ohtralt muid medaleid

Olgu kõige olulisem kohe esimesena ära öeldud. Paraku jääb neljas koht endiselt jamaks, sest 1992. aasta Barcelona olümpial võitis kulla küll venelane Pavel Kolobkov, ent kuna Kaaberma kaotas poolfinaalis ja pronksimatšis prantslastele, siis tema koht kahjuks ei parane.

Aga keskendugem nüüd ajaloo sellele osale, mille muutmine on vähemalt selle artikli raames meie võimuses. Täpsuse huvides olgu veel öeldud, et me mitte ei eemalda venelasi ja valgevenelasi protokollidest algusest peale, vaid vaatame nende ja Eesti sportlaste kokkupuutepunkte.

Taasiseseisvunud Eesti esimeseks olümpiamedaliks jääb ikkagi Erika Salumäe kuld trekisõidu sprindis, ent teise medali ei toonud meile vennad Tõnisted, vaid kaks päeva varem hoopis Jüri Tamm.