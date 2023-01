Ukrainlased ei suuda uskuda, et ROK tahab Venemaad spordiellu kaasata. „Venelastel on kuldmedal laste küüditamises ja naiste vägistamises.“

„Täna on seis selline, et venelased on olümpiavõitjad tsiviilisikute vastastes kuritegudes,“ ütles 1996. aasta raskekaalupoksi olümpiavõitja, praegune Kiievi linnapea Vladimir Klitško.

Ta jätkas puruks pommitatud maja taustal: „Neil on kuldmedal laste küüditamises ja naiste vägistamises. Te ei saa panna nendele kuritegudele olümpialogo, sest olete sel juhul selle jäleda sõja kaasosaline. Ärge tehke seda, muidu reedate olümpiavaimu.“

Teiste seas on oma pahameelt väljendanud ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Eesti peaminister Kaja Kallas.