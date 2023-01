Harju JK Laagri läheb Premium liigasse. Spordidirektor: „Visioonist lähtuvalt anname palju minuteid neile noortele, kel eeldused pääseda välismaale.“

„Vaatasime just oma klubi algusajal sõnastatud visiooni ja see on siiani jäänud samaks,“ räägib 2022. aastal esiliiga võitnud Harju JK Laagri tegevjuht Kalmar Liiv. „Meie jõudmine meistriliigasse on kogu aeg olnud plaani osa, see pole lihtsalt vedamine.“

Spordidirektor Lauri Nuuma lisab, et üllatusena võis nende edu tulla avalikkusele, aga klubi ise on olnud teadlik, mida peab Eesti kontekstis tegema, et nii kaugele jõuda. Küsimus oli ajas. Muidugi on üks asi Premium liigasse jõuda, teine sama oluline seal püsida.

Detsembri keskpaiga seisuga olenes (lugu ilmus jaanuarikuu ajakirjas Jalka - toim.) Harju JK osalemine Premium liigas sellest, kuidas saada kodustaadion Laagris vastavusse liiga nõuetega: et oleks piisavalt elektrivõimsust, et saaks lahendatud VARiga seotud nõuded jms. Õnneks on lahendusele suunatud nii klubi, valla spordikeskus kui ka Eesti jalgpalliliit.

„Me tahame jääda mängima Laagrisse, me ei taha lõhkuda toimivat kogukonda,“ selgitab Kalmar Liiv. „Jah, me oleme end määratlenud terve Harjumaa klubina ja meie noortetöö haare ulatubki üle maakonna, kuid kodu on Laagris.“

Sooritussport ja harrastussport

Ülalmainitud visiooni keskne osa on pakkuda potentsiaalikatele mängijatele eneseteostusvõimalust. Selleks on Harju JK loonud sooritusspordi keskuse, mille nimi viitab, et tehakse sportlik valik – potentsiaalikad saavad katsumusi pakkuvas keskkonnas treenida omavahel, mille eesmärk on suunata neid profijalgpalluri teekonnale. Samal ajal on oluline ka visiooni teine pool: harrastussport, mis hõlmab samuti kandepinna ja tulevase fänkonna laiendamist.

„Just seepärast on maakondlik haare meile tähtis, et igast piirkonnast võib tulla üks-kaks pärlit,“ räägib Kalmar Liiv kujundlikult. „Ühest küljest saame suurendada jalgpalliharrastajate arvu ja pakkuda noortele liikumisvõimalust ja teisest küljest saame koondada neid, kes tahavad jalgpallis kaugele jõuda. Seepärast on meile klubinimes oluline Harju.“