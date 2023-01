NUKKER ÕHTU: Baskonia kaotas tabeli viimasele, Kotsar jäi nullile, Raieste koosseisust välja

Terve avapoolaeg oli tasavägine, kuid möödus kodumeeskonna kergel initsiatiivil. Baskonia pääses juhtima vaid viivuks esimese veerandi keskel. Kümne minuti järel punktiga juhtinud Milano hoidis teisel perioodil stabiilselt mõnepunktilist edu ja läks vaheajale 40 : 34 eduseisul.

Viimane veerand algas lubavalt, sest Baskonia pääses Darius Thompsoni 2+1 rünnaku järel üle pika aja juhtima (65 : 64). Paraku oli edu üürike ning tagatipuks hakkas Milano viimasel neljal minutil vaikselt eest libisema. Lõpuks kaotas Baskonia küll ainult kuue punktiga, ent seisu muutis viisakamaks Markus Howardi viimase sekundi tabav kolmene. Sisuline pinge kadus mängust umbes poolteist minutit enne lõpusireeni.

Eestlaste vaatevinklist oli õhtu seda nukram, et Kotsar ei saanudki teisel poolajal platsile, mis tähendab, et ta jäigi Milanos nullile.

Baskonia eest tegi esimese Euroliiga etteaste ka ameeriklasest tagamängija Max Heidegger, kes palgati asendama Pierria Henry'd, kellel on tekkinud probleem dopinguprooviga. El Correo ajakirjaniku Ivan Benito sõnul kahtlustab FIBA, et Henry kasutas enda originaalse uriini asemel sünteetilist. Kui need kahtlused peaks tõele vastama, siis ähvardab ameeriklast FIBA korvpallurilitsentsi kaotamine vähemalt mitmeks aastaks kui mitte kogu eluks.