TUBLI: eestlanna võitis EM-kulla

Eesti meestekoondise liider Mattis Jaama saavutas 9. koha, kaotades võitjale vaid 37 sekundit. „Olen natuke üllatunud, et kaotasin võitjale nii vähe,“ sõnas ta. „Tehnilise poole pealt klappis mul kõik hästi, aga kogu aeg oli selline tunne, et sõidukiirus ei ole päris see, mis peaks olema. Kokkuvõttes olen selle kohaga rahul ja eks see tulemus innustab kõvasti pingutama ka järgmistel distantsidel.“