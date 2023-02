Aegade parim NFLi mängija lõpetas teistkordselt karjääri

Brady teatas sellest täna sotsiaalmeedia vahendusel. „Lähen kohe asja kallale. Lõpetan karjääri. Igaveseks. Tean, et see protsess oli eelmisel aastal suur asi, seega täna hommikul ärgates otsustasin lindistada video ja anda teile sellest esimesena teada. Ma ei tee pikalt. Võimaluse üliemotsionaalseks karjääri lõpetamise esseeks saab vaid ühe korra ning mina kasutasin selle eelmisel aastal ära. Tänan väga toetuse eest teid kõiki – oma pere, sõpru, meeskonnakaaslasi, kaasvõistlejaid. Võin sellega igavesti jätkata, neid, keda tänanda, on liiga palju. Aitäh, et andsite mulle võimaluse elada oma suurimat unistust. Ma ei muudaks selle juures midagi. Armastan teid kõiki!“ ütles ta Twitterisse postitatud videos.