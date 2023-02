Tartu lõpetas eurohooaja kaotusega Iisraeli klubile. Peatreener: loodetavasti mängime selles sarjas edaspidigi

Tartlaste peatreener Nikolajs Mazurs ütles intervjuus Õhtulehele, et tänane vastane oli neist lihtsalt parem. Hooajaga jääb ta kokkuvõttes rahule ning loodab, et meeskond mängib samas sarjas ka edaspidi.

Tartu on sel hooajal saanud mitu valusat kaotust. Seejuures on tihti antud mäng ära viimaste minutitega. Lätlasest juhendaja tõdes, et selle peamiseks põhjuseks on kogemuste puudumine.

„Kui vaadata koosseise, siis meie tiimi keskmine vanus on 23-24 aastat. Meeskonnad, kellele oleme kaotanud, on see olnud 29 aastat ning nende algkoosseisu mängijad on kogunud mitmeid aastaid kogemusi Euroopast. Need, kes on mänginud Madridi Reali või Leedu rahvuskoondise eest, saavad ilmselt viimastel minutitel või rünnakutel paremini hakkama. See on reaalsus,“ tõdes Mazurs, lisades, et loodetavasti suudavad tema praegused hoolealused viie aasta pärast otsustavatel hetkedel paremini toime tulla.