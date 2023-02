SUPERLIIGA ON LOODUD! Inglismaa on üksinda võimsam kui kõik ülejäänud kokku: „See on lausa hullumeelne.“

Euroopa superliigast pole seni (veel) asja saanud, aga sisuliselt on meil superliiga olemas. Enam pole Euroopas viit tippliigat, vaid üksainus. Inglismaa kõrgliiga on lühikese aja jooksul jätnud Hispaaniad, Saksamaad, Itaaliad ja Prantsusmaad nii kaugele maha, et nende vahel laiutab mitu stratosfääri.