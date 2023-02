Heiko Rannula pigistab Kalev/Cramo poolikust koosseisust maksimumi välja: õnneks pole hommikul signaali tulnud, et keegi oleks veel rohkem katki läinud

BC Kalev/Cramo on jõudnud eurosarjas ajaloo tegemise lävele. On küll jõutud VTB ühisliigas kaheksa parema sekka, aga Euroopas on veerandfinaali uks neile seni lukku jäänud. Nüüd lahutab neid sellest üks võit Den Boschi Heroesi üle.