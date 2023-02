Nadali onu ja pikaaegne treener vihjas, et legendaarne karjäär võib peagi lõppeda

„Tema karjäär on kestnud nii kaua ja arvestades, kui palju on tal viimasel hooajal tervisemuresid olnud, siis me ei saa vaadata kaugemale kui järgmine turniir,“ tunnistas ta. „Ega täpselt ei tea ju kunagi ette, kuidas asjad lähevad. Selge on see, et Rafaeli keha on saanud kõvasti kahjustada, aga samas on tema karjäär on kestnud juba üle 20 aasta ja selle eest tulebki tasuda.“

Ta jätkas: „Ta on kõik need aastad liikunud ja palli löönud väga kõrge intensiivsusega. On arusaadav, kui sellises olukorras keha siit-sealt järgi annab. Ma usun, et ta suudab ka tänavu Prantsusmaa lahtised võita ja siis vaatame edasi.“

Nadali jaoks lõppesid Austraalia lahtised puusaprobleemide tõttu juba teises ringis, kui ta jäi kolmes setis alla ameeriklasele Mackenzie McDonaldile. Nüüd peab ta end jälle pikemalt ravima ja kahtluse all on märtsikuised USA suurturniirid. 6. märtsil algab Indian Wells ning kaks nädalat hiljem Miami Open.

***

Tenniselegend ja -ekspert Mats Wilander sõnas Eurospordis, et tennis vajab kõige enam seda, et tiitlite nimel heitleksid mitu meest korraga. „Me jääme suure kolmiku omavahelisi duelle igatsema. Novak Djokovici keha on selgelt kõige paremas seisus ja tema jätkab kõige kauem.