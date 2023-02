Kriisa oli tiimikaaslase vägevast esitusest hämmingus: ma polnud kunagi midagi sellist varem näinud

Tubelis jõudis 40 silmani, kui mängida oli veel pisut üle seitsme ja poole minuti. Võõrustajad juhtisid teisel poolajal korraks ka 20 punktiga, kuid Will Richardsoni täpsed vabavisked vähendasid 2.16 enne lõppu Oregoni kaotusseisu 75 : 85-le. Matši lõpus tabas aga Kriisa kaks kolmest ning kindlustas Arizonale võidu. Eesti tagamängija tundis pärast pisut kahetsust, et selle asemel Tubelisele ei söötnud. Ta tõdes, et polnud kursis, et tiimikaaslasel oli võimalus ületada 47 aasta vanune rekord. „Oleksin tahtnud sellest teadlik olla. Siis oleksin talle isegi rohkem söötnud. Ilmselt ei jõua enam keegi sellele rekordile lähedale,“ sõnas Kriisa matšijärgsel pressikonverentsil.