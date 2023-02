Warholm tegi hooaja avastardil Euroopa kõigi aegade viienda tulemuse: ma ei arva, et piirdun sellega

26aastane norralane juhtis jooksu algusest lõpuni. Ta läbis 200 m pikkuse avaringi 21,34ga ning finišijoont ületades oli 400 m tõkkedistantsi maailmarekordiomaniku ja olümpiavõitja edu umbes kümme meetrit.

Ajast 45,31 on eurooplastest jooksnud kiiremini vaid Thomas Schönlebe (45,05) ja Pavel Maslak (45,24). Warholmi jagab sakslasega Euroopa siserekordit, aja 45,05 jooksis ta välja 2019. aastal Glasgow' EMi finaalis. Tol hooajal sai Norra täht avastardil kirja 45,56.

Välistingimustes on Warholm läbinud staadionringi parimal juhul 44,87ga, tema nimel olev tõketega 400 m distantsi maailmarekord on nii võimas kui 45,94.

Pärast neljapäeval näidatud aega säras Warholm rahulolust. „Tunnen, et olen kiire ja tugev ma ei arva, et piirdun ainult sellega,“ lausus ta Norra rahvusringhäälingule NRK.

400 m tõkkejooksu kahekordne maailmameister lisas, et tulemus andis talle indu sisehooajal võistlemiseks juurde. „Pärast seda jooksu pole kiusatus kindlasti väiksem. Meil olid mõned plaanid, aga pidime vaatama, kuidas [avastart] läheb. Ütleksin, et see läks hästi ning nüüd tahan proovida veel paar jooksu teha,“ sõnas Warholm.

Märtsi alguses toimub Türgis Istanbulis kergejõustiku sise-EM. „Plaan on joosta veel kas Prantsusmaal või Birminghamis. EM on tegelikult suurim eesmärk, kui me sinna läheme. Loomulikult tahan võidelda seal kuldmedali nimel. See on eesmärk,“ selgitas ta.

Warholmi treener Leif Olav Alnes polnud aga hoolealuse kavatsusest sisehooajal peale EMi veel paar jooksu teha eriti vaimustuses. „Peame sellest rääkima. Loomulikult on see ahvatlev, aga sisehallis joostakse üks ring samal rajal. Alati on risk, et keegi astub jalale. Seega peame mõtlema, kuid ma ei välista, et osaleme veel mõnel võistlusel,“ lausus Alnes.