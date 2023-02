Poola spordiminister: Pariisi OMi võib boikoteerida 40 riiki, mängude korraldamine muutuks mõttetuks

Eelmisel nädalal oli ROK avaldanud plaani lubada Vene ja Valgevene atleetidel 2024. aastast taas võistlema. Nii Poola, Eesti, Läti kui ka Leedu mõistsid selle hukka. Ukraina on ähvardanud sel juhul Pariisi olümpiat boikoteerida. Bortniczuk usub, et on võimalik moodustada ligi 40riigiline koalitsioon, et takistada ROKil selliste kavatsuste elluviimist. Sinna kuuluksid teiste seas ka Suurbritannia, USA, Kanada, Austraalia ning Jaapan.