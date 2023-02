OTSE | Kui heas vormis on Lillemets ja Uibo?

Lillemets, kelle seitsmevõistluse rekord on 6089 punkti, vaatas nädala alguses etteaste poole lootusrikkalt. „Minu seis on täitsa okei. Otseselt millegi pärast ei põe. Teivashüppe hoojooks on natuke laiali, aga täna trennis veel proovin,“ arutles sügisest olümpiavõitja Erki Noole näpunäidete järgi harjutav Lillemets esmaspäeva pärastlõunal.

Hiljuti jooksis 25aastane sportlane Nõmme lahtistel meistrivõistlustel 60 meetrit tõkkeid ajaga 8,19. „Kõigil teistel aladel peale teivashüppe on tekkinud kindlus. Erki on öelnud, et üldpilt on hea. Iseasi, kuidas ma suudan alad võistlusel kokku panna. Väike pinge on küll peal, kuid usun, et kõik sujub soovikohaselt,” nentis Lillemets. Ta lisas, et EM-pääsme peaks saama isegi 6000 punktiga.