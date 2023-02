OTSE | Uibo püstitas kuulitõukes isikliku rekordi, Lillemets on kesises hoos

Seitsmevõistlejate esimene grupp alustas kuulitõuget. Uibo põrutab esimesel katsel 14.49. Teisisõnu lennutas ta seitsmekilose raudmuna 19 sentimeetrit kaugemale kui isikliku rekordi püstitamisel. Lillemets piirdus esimesel katsel 12.87ga.

Maicel Uibo. Foto : Martin Ahven

Teisel katsel tõukab Uibo veel kaugemale - 14.71. Tema sisetippmark on 11 sentimeetri kaugusel. Loodame, et 30aastane sportlane saab kolmandal katsel sellest jagu. Lillemetsa teise katse tulemus on 13.47. Tuletame meelde, et tema siserekord on 15.00. Norralane Skotheim püstitab isikliku tippmargi 14.48. Juhib Montenegro esindaja Darko Pešic 15.18ga.

Kolmandas voorus vallandus turmtuli: esmalt tõukas Niko Beckers 15.23, siis Pešic 15.24 ja seejärel poolakas Paweł Wiesiołek 15.29. Uibo tegi lõpuks seda, mida temalt oodati - 14.87 on tema siserekord! Hea töö! Lillemetsa kolmas sooritus ebaõnnestus.

Enne võistlust

Lillemets, kelle seitsmevõistluse rekord on 6089 punkti, vaatas nädala alguses etteaste poole lootusrikkalt. „Minu seis on täitsa okei. Otseselt millegi pärast ei põe. Teivashüppe hoojooks on natuke laiali, aga täna trennis veel proovin,“ arutles sügisest olümpiavõitja Erki Noole näpunäidete järgi harjutav Lillemets esmaspäeva pärastlõunal.

Hiljuti jooksis 25aastane sportlane Nõmme lahtistel meistrivõistlustel 60 meetrit tõkkeid ajaga 8,19. „Kõigil teistel aladel peale teivashüppe on tekkinud kindlus. Erki on öelnud, et üldpilt on hea. Iseasi, kuidas ma suudan alad võistlusel kokku panna. Väike pinge on küll peal, kuid usun, et kõik sujub soovikohaselt,” nentis Lillemets. Ta lisas, et EM-pääsme peaks saama isegi 6000 punktiga.