GALERII | Tänak pani Otepää ralliga täkkesse: „Ilma selleta oleks Rootsis oluliselt keerulisem.“

Kuivõrd rajal polnud ühtegi teist maailma tippu kuuluvat Rally1 masinat, siis polnudki varianti, et Tänak seda rallit ei võidaks. Oluline oli aga see, kuidas eestlased end autos tunnevad ja kas õnnestub seadistust paremaks timmida, et olla nädala pärast lumistel Rootsi teedel teistele lähemal kui Monte Carlos.

Olgu igaks juhuks öeldud, et enda silmanägemises ei pea rallisõbrad kahtlema. Tänak tõesti ei võtnud Otepää lähistel poognaid selle sama masinaga, millega ta sõitis Monte Carlos ja millega on ta järgmisel nädalal stardis Rootsis. Otepääl võisteldi testiautoga, päris masin on juba teel Rootsi poole."

„Meil väga vedas oludega. Lõpuks oli see tõsine talveralli ja ütleks, et olud olid isegi veidi keerulised. Oli päris palju lund,“ rääkis Tänak võistluse järel. Kuivõrd ka Rootsis kihutatakse eeldatavasti lumistel teedel, siis saadi Otepäält seda, mille järgi sinna mindi.