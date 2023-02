Värske Eesti rekordinaine mõtles esimese tõkke peal: „Issand, mida ma nüüd tegin?! Hea jooks on läinud.“

Enne finaali mõtles Suumann, et peab lihtsalt tõkkele lähemale jooksma ja siis on lootust ka rahvusrekordi purustamiseks. „Ütlen ausalt, esimese tõkke peale mõtlesin: „Issand, mida ma nüüd tegin?! Hea jooks on läinud.“ Kuidagi suutsin jooksu teist poolt parandada ja tuli selline aeg. Superhea aeg!“

Ent Suumann ei arva sugugi, et 8,13 on tema lagi. Vastupidi. „Iga võistlus, mis olen sel hooajal teinud, on olnud tehniliselt väga erinev. Kiirust on juurde tulnud ja seeläbi on jooks suht palju muutunud minu jaoks. Veel ei ole päris see, milleks olen võimeline. Ma arvan. Nii et siin saab veel kärpida,” ütles värske Eesti rekordinaine, kuid lisas, et Gentist ei jää midagi kripeldama.