Rindelt Tallinnasse põiganud Ukraina kergejõustikuliidu president: tunnen end siin ebamugavamalt kui keset pommiplahvatusi

Ta ise peab seda igati normaalseks. „Kui oled rindel, siis tunned, et suudad asju kontrollida. Aga Tallinnas hotellis ei saa midagi kontrollida, seepärast ongi keeruline,“ rääkis ta neljapäeval Õhtulehele.

Pronin tuli Eestisse vaid viivuks. Ta kirjeldas Äripäeva spordijuhtimise konverentsil, milline on spordielu sõdivas riigis ja lendas juba järgmisel päeval ehk reedel tagasi Ukrainasse. Kes teab, võib-olla on ta selle artikli avaldamise hetkel jälle rindel. Okupante likvideerimas, nagu ta ütleb.

Seda, et pommid plahvatavad Proninile ähvardavalt lähedal, juhtuvat alatasa. „Kui olin Bahmutis – see on kuumim koht Ukrainas –, siis kõlasid pidevalt raketihääled. Pommid võisid plahvatada 50-100 meetri kaugusel. Ka venelastel on pommidroonid. Nad püüavad leida minu gruppi ja mina neid. Droonilahingud käivad pidevalt. Tahame neid tappa ja nemad meid. See on normaalne,“ jutustas ta pealtnäha emotsioonitult.