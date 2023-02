Kristjan Ilves jäi nädalavahetusega Oberstdorfis rahule: hüppevorm liigub enne MMi õiges suunas

Oberstdorfis toimunud kahevõistluse etapil viienda ja seitsmenda koha saanud Kristjan Ilves võib lugeda nädalavahetuse kordaläinuks. Eestlane, kes on tänavu jõudnud pidevalt esikümnesse ning saanud kahel korral ka neljanda koha, tunnistas, et poodiumit väljajäämine kripeldab. Ent rõõmu võib tunda selle üle, et vorm liigub enne MMi tõusvas joones.