Viis võistlust, viis medalit. Eestlanna lõpetas fantastilise EMi sprinditeate hõbedaga

Pole kahtlustki, kes on suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistluste kuninganna – see on eestlanna Daisy Kudre-Schnyder, kes võitis Lätis Madonas kolm individuaalset kulda, naiskonnaga hõbeda ja täna koos Mattis Jaamaga ka sprinditeates hõbeda.