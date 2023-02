Sakslannade suurepärane teatesõit lõppes totra disklahviga

Põhjus on ühtaegu nukker ja totter. Nimelt sõitis sakslannade viimast vahetust vale naine. Protokollis oli kirjas Coletta Rydzek, kuid hommikul selgus, et ta ei ole tervislikel põhjustel võimeline võistlema. Sofie Krehl asendas teda suurepäraselt, tõrjudes Rootsi ja USA ankrunaiste rünnakud, ainult et sakslased polnud rahvusvahelist suusaliitu muudatusest informeerinud…

Niisiis läksid Krehli, Laura Gimmleri, Katharina Hennigi ja Pia Finki pingutused vett vedama. Saksa naiskond jõudis MK-sarjas viimati poodiumile 2017. aasta jaanuaris, saades Ulricehamnis teise koha. Tõsi, mullu Pekingi OMil üllatasid nad suusamaailma hõbemedaliga.

Toblachi naiste teatesõidu võitis Norra nelik Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvaa, Ingvild Flugstad Östberg ja Silje Theodorsen ajaga 1:16.03,4.

Suurfavoriit Rootsi (Emma Ribom, Ebba Andersson, Moa Ilar, Jonna Sundlig) hoidis kahe vahetuse järel esikohta, ent jäi Norrast ja Saksamaast kolmanda vahetuse lõpuks 32,1 sekundi kaugusele. Ankrunaised Sundlig ja Julia Kern (USA) suutsid vahet ligi 20 sekundi võrra vähendada, ent väsisid siis. Tänu Saksamaa disklahvile tõusis teiseks Rootsi (+26,7) ja kolmandaks USA (+26,9).

„Fantastiline sõit, aga tegime vea,“ vahendab Saksamaa koondise rootslasest treeneri sõnu Aftonbladet. „Neljanda vahetuse naine oli hommikul haige ja vastavalt reeglitele tuleb ta nimi ära muuta, kuid see jäi tegemata. Reeglid on reeglid, see on halva kommunikatsiooni tulemus. Tüdrukud on murtud.“

Koondise peatreener Peter Schlickenrieder võttis süü enda peale. „Teatasin Coletta Rydzeki haigusest ja sellest tulenenud vangerdusest liiga hilja,“ ütles ta ARD-le.

Rootslanna Ebba Andersson lisas Aftonbladetile: „Kurb, kui nii läheb, aga ma ei tea. See on pisut karm, kuid reeglid on sellised.“