Suur tehing: skandaalne NBA superstaar vahetab klubi

30aastane tagamängija oli paar päeva tagasi avaldanud soovi oma koduklubist lahkuda. Seejärel seostati teda eelkõige Los Angeles Lakersi, Phoenix Sunsi ja Los Angeles Clippersiga. Portaali The Athletic andmetel on Irving aga nüüd Dallase mängija.

Irving on karjääri jooksul sattunud mitmetesse skandaalidesse. Ta on üks vähestest NBA mängijatest, kes pole vaktsineeritud koroonaviiruse vastu, seetõttu tuli korvpalluril jätta vahele suur osa eelmisest hooajast. Enda sõnul jäi ta vaktsiinist loobumise tõttu ilma 100 miljonist dollarist. Mullu sügisel jagas Irving sotsiaalmeedias antisemiitliku sisuga „dokumentaalfilmi“ linki. Ta polnud nõus oma mõtlematu teo pärast vabandama ega kinnitama, et tegelikult ta juute ei vihka, mistõttu eemaldas Brooklyn oma staari viieks mänguks meeskonnast.