PARADIISIST PÕRGU VÄRAVASSE: jalavigastus ähvardab nurjata Kreete Verlini plaani pürgida sise-EMile

2023. aasta 29. jaanuar: Kreete püstitab Tallinnas 60 meetri tõkkejooksus Eesti rekordi 8,14 ja jääb puhtas sprindis tipptulemusest 7,29 vaid kahe sajandiku kaugusele. 4. veebruari õhtuks on ta Eesti eksrekordiomanik ja hooaja jätkamine on küsimärgi all.