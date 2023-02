M-Spordi boss usub, et Tänak võib Rootsis võidu nimel võidelda, eestlane ise on skeptilisem

Hooaja avaetapil Monte Carlos, kus Tänak sai viienda koha, ei õnnestunud leida tal parimat seadistust. Eestlane eeldab, et see mõjutab tema sooritust ka Rootsis.

„Kindlasti kulub selleks paar rallit, et vormi saada – saavutada rütm ning mõista, mida on meil tegelikult vaja teha. [Monte Carlos] oli tähtis koguda kilomeetreid ning ilmselt on keeruline olla Rootsis ja Mehhikos parimas hoos. Aga saab näha, mis seisus me oleme ning kas meil õnnestub leida hea kiirus, mille pealt edasi minna,“ ütles Tänak pärast Monte Carlo rallit portaalile DirtFish.

Tänak sai masinat Rootsi ralliks testida ühe päeva, kuid valmistus etapiks ka kodusel Otepää rallil, mille võitis. Wilson on enne nädalavahetuse toimuva võidukihutamise suhtes positiivselt meelestatud. Ta arvab, et Tänak võib võidelda võidu nimel. „Ma ei näe ühtki põhjust, miks me ei peaks seda suutma. Usun, et oleme Rootsis konkurentsivõimelised,“ lausus Wilson DirtFishile.

Ta jätkas: „Selles, et Toyota on väga tugev, pole kahtlust, aga tahaks uskuda, et koos Otiga pole me neist Rootsis palju maas.“

Ott Tänaku stiilinäide Otepää talverallil. Foto : Aldo Luud

M-Spordi tiimipealik Richard Millener oli oma ootustest rääkides tagasihoidlikum. „Mind ei üllataks, kui meil oleks Rootsis sarnane positsioon. Ott on [meie] autoga esimest korda päriselt lumel ja kruusal. Mehhiko on katsete ja olude poolest tasakaalukam. [Monte Carlos] olid väga spetsiifilised tingimused: väga puhas ja kuiv asfalt, mis sobib alati väga hästi ringrajasõidu tüüpi autole ning Toyota on saanud sellele viimastel hooaegadel samade sõitjatega keskenduda. Neil on selles mõttes eelis, aga meie eesmärk on jõuda järjest lähemale. See pole üks ralli, tegu on MM-sarjaga,“ sõnas Millener.