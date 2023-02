Manchester Cityle esitati süüdistus rohkem kui 100 ausa mängu reegli rikkumises, klubi ähvardavad karmid karistused

Tegemist on Inglise jalgpallis väga tõsise ja enneolematu juhtumiga. Esmaspäeva hommikul tehti avaldus, kuid võimalike karistuste kohta selles infot polnud. Neli aastat väldanud uuringute käigus selgus, et klubi oli rikkunud rohkem kui 100 korral finantsreegleid. City vastas seepeale oma avaldusega, kus kinnitati, et nad tahavad, et see mure saaks lõplikult lahendatud.