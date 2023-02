Manchester Cityle esitati süüdistus rohkem kui 100 reegli rikkumises, klubi ähvardavad karmid karistused

Tegemist on Inglise jalgpallis väga tõsise ja enneolematu juhtumiga. Esmaspäeva hommikul tehti avaldus, kuid võimalike karistuste kohta selles infot polnud. Neli aastat väldanud uuringute käigus selgus, et klubi oli rikkunud rohkem kui 100 korral finantsreegleid. City vastas seepeale oma avaldusega, kus kinnitati, et nad tahavad, et see mure saaks lõplikult lahendatud.

Peamiselt puudutavad süüdistused aastaid 2009-2018. Seda uurib sõltumatult tegutsev komisjon. Võimalike karistuste seas on nii rahatrahvid, miinuspunktide määramine kui ka liigast väljaheitmine. Mäletatavasti mõisteti City 2020. aastal süüdi UEFA finantsilise ausa mängu reeglite rikkumises. Toona visati nad kaheks hooajaks meistrite liigast välja, kuid karistus tühistati Spordi Arbitraažikohtus.

City eitas oma avalduses kõiki süüdistusi. „Oleme üllatunud, et meile on esitatud süüdistused Inglismaa meistriliiga reeglite rikkumises, eriti arvestades tohutut hulka andmeid, mis on liigale esitatud. Klubi aktsepteerib selle juhtumi ülevaatamist sõltumatult tegutsevalt komisjonilt, et nad võtaksid erapooletult arvesse kõiki ümberlükkamatuid tõendeid, mis seda seisukohta kinnitavad. Loodame, et sellele juhtumile saab lõplikult punkt pandud.

Portaali The Athletic andmetel esitati Cityle kokku 105 süüdistust. Need on jaotatud nelja kategooriasse:

City pole esitanud tõest ja ausat ülevaadet klubi finantsilisest positsioonist

Nad pole esitanud täielikke andmeid mängijate ja treenerite palkadest

Nad on rikkunud finantsilise ausa mängu reegleid

Nad pole teinud koostööd ega abistanud Inglismaa meistriliigat uuringutel