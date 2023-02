ÜLIVÕIMAS BÖ: kas teistel meestel on üldse mõtet MMil starti minna?

Statistika kisub vaataja alalõua vägisi vastu maad. Me teame ammu, et Bö on suurepärane laskesuusataja, aga tänavu… Ta on võitnud maailmakarikasarjas 14 individuaalvõistlusest 11, aastal 2023 kõik kuus tükki järjest. Aia taha läks vaid hooaja avavõistlus Kontiolahtis, kus ta kogus 20 km distantsil neli trahviminutit ja pidi leppima 12. kohaga. Ülejäänud kaks korda oli ta kolmas.

Endine laskesuusakuningas Ole Einar Björndalen peab oma kaasmaalast aegade suurimaks favoriidiks enne MMi. Kunagine Saksamaa ja Belgia tipp Michael Rösch leiab, et Bö ainuke vaenlane on ta ise.

Mida arvab kõigest sellest Bö? Keda ta kardab ja mis võib minna valesti?