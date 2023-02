Katsutat ootab Rootsis karjääri kõige erilisem MM-ralli

Ta on küll kihutanud WRC-s juba aastast 2020, kuid keeranud alati neljanda Toyota rooli. Meeskonnale toovad punkte kolm masinat. Monte Carlos oli Kalle Rovanperä ja Elfyn Evansi kõrval kolmandaks meheks Sebastien Ogier, kuid kaheksakordne maailmameister ei osale kõikidel rallidel.

Nii Toyota tiimi juht Jari-Matti Latvala kui ka Katsuta tunnistavad, et vastutus on selles rollis suurem. „Tean, et esimest korda tehasetiimi eest sõites on pinge suurem, aga meie seda ei pane ja soovin, et ta seda ka ei tunnetaks,“ sõnas Latvala väljaandele Autosport.

Ta lisas: „Me ei oota temalt liiga palju. Kui ta töötab nii, nagu eelmisel aastal, siis sellest piisab. Kui ta suudab hoida sama rütmi, on see absoluutselt perfektne.“

Soomlase jutus on iva. Katsuta oli mullu MM-sarja kõige stabiilsem mees, katkestades vaid Uus-Meremaa ralli ja teenides kõikidelt ülejäänutelt punkte. Näiteks maailmameister Rovanperä ja hõbeda teeninud Ott Tänak jäid kuivale kolmel rallil. Hooaja kokkuvõttes saavutas Katsuta viienda koha, Rootsis oli ta mullu neljas.

„Muidugi on surve pisut suurem kui olen harjunud,“ tunnistas Katsuta, „aga ütleme nii, et see on koht, kus ma päriselt tahan olla.“

Ta lisas: „Selge, et see on mingi nurga alt väljakutsuv, aga püüan hakkama saada ja meeskonnale palju punkte tuua. Oma parima annan igal juhul, see ei erine tavapärasest.“

Lumised teed Katsutale meeldivad. „Ütleksin, et meeskond on teinud üsna suure edusammu võrreldes sellega, kuidas auto käitus lumel eelmisel aastal. Tunne oli [testimisel] suurepärane. Loodetavasti lisab see meile kindlust ja toob Rootsis hea tulemuse. Aga kindlasti arenevad ka teised tiimid, seega peame täiega ründama,“ arutles 29aastane jaapanlane.