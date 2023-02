Karm audit sunnib EOKd bürokraatiamasinasse lugupidavamalt suhtuma

Eelmise aasta novembri lõpus valminud kultuuriministeeriumi audist selgub, et Eesti olümpiakomitees (EOK) on suhtutud seadusega ette nähtud kohustustesse üpris loominguliselt. Teisipäeval esimesena auditile tähelepanu pööranud Äripäev tõi oma artiklis välja sellegi, et ka maksumaksjalt saadud rahaga on EOKs kohati üsna vabameelselt ümber käidud.