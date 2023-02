Kalev/Cramo ja ajaloolise veerandfinaali vahel seisavad hollandlased. Dorbek avamängus 34 punkti visanud mehest: ega ta ikka päris Allen Iverson pole

Kalev/Cramo on saanud küll vahegrupis Gaziantepilt kaks kõva ketukat, ent kuna türklased on seni võitnud kõik viis kohtumist, siis need mängud on justkui tähtsusetud. Teise edasipääseja selgitab Kalev välja koos Den Boschi Heroesi ja Crailsheimi Hakro Merlinsiga. Sakslaste vastu võideti mõlemad kohtumised, Den Boschilt on saadud üks kaotus, aga see on seni ka hollandlaste ainus võit.