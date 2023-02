Kas Tänak võiks Rootsis etapivõidu nimel võidelda? „Loomulikult, miks mitte?“

Rootsi ralli toimub küll ka sel aastal Umea ümbruses, kuid võrreldes mullusega on kiiruskatsed 62% võrra erinevad. Kokku läbitakse 301,18 kilomeetrit ning tänavu tõotavad teed olla varasemast ekstreemsemad ning nõuavad sõitjatelt parasjagu julgust, et mitte aega kaotada. Muraka sõnul võiksid sellised olud Tänakule ja tema kaardilugejale Martin Järveojale sobida. „Kui katseid pole enne sõidetud, siis on küsimus selles, et kes saab kõige paremini raja enda jaoks kirja. Teame, et meie poisid on sellistes oludes tugevad ja see annab edu pigem neile,“ selgitas ta Õhtulehele.