MM algas Norra ja Bö võimutsemisega, Eesti esines keskpäraselt: „Tiitlivõistlustel on oht pange panna, aga tegime oma ära.“

„Tänane oli hea lahtisõit järgnevateks võistlusteks,“ kommenteeris Külm ETV otse-eetris. „Ei olnud kõige parem, ei olnud kõige hullem. Natuke oli kahju, et esimesel ringil minu ees viimasel tõusul kukuti ja siis jäi vahe sisse. Lasketiirud olid täna minu jaoks kehvad. Lootsin, et saan vähemalt kaks ringi pundis ära sõita, aga täna nii. Järgmine kord paremini.“

„Oli keskmine sõit, mahlad käima sprindiks. Ei olnud head punti, kellega koos minna ja jäin natuke mugavustsooni tiksuma. Minu puhul on üks varu hästi lastud ja sõidutunne oli ka okei. See oli hea lahtisõit järgmisteks startideks,“ hindas enda etteastet Tomingas.

„Mul on laskmine ja sõiduvorm märgatavalt paremaks läinud. Keha vajas haigusest taastumiseks lihtsalt aega. Ise olin juba terve, aga keha põdes veel haigust läbi ja olin umbes kuu aega audis. Juba Ridnauni laagris oli näha, et laskekindlus just püsti on tagasitulnud,“ rääkis Siimer.