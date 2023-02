Suur segadus nimeka Ghana jalgpalluri ümber: kas ta pääses Türgi maavärinast eluga või mitte?

Maavärinast on möödas juba mitu päeva, aga arusaadavalt on selle tagajärjel palju segadust. Türgi ajakirjanik Yagiz Sabuncuoglu andmetel jättis rusude alla oma elu esiliigaklubi Yeni Malatyaspori 28aastane väravavaht Ahmet Eyüp Türkaslan.

Teisipäevaste uudiste kohaselt said paljud jalgpallisõbrad rahulikumalt hingata, sest nii Atsu koduklubi Hatayspori asepresident Mustafa Özat kui ka Aafrika ja Ghana jalgpalliliit teatasid, et 31aastane ääreründaja on kokku varisenud maja alt päästetud.

„Viga saanud Christian Atsu tõmmati rusude alt välja, aga meie spordidirektor Taner Savut on kahjuks endiselt kadunud,“ teatas Özat teisipäeval Radyo Golile.

Paraku liigub aga endiselt ka hoopis negatiivsemas toonis ja pealtnäha sama ametlikku infot.