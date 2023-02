Kontaveit võitles taas pikalt ja vapralt, aga vandus vigastusele alla

Kontaveit maadles juba avaringi duellis hiinlanna Shuai Zhangiga tervisemurega, kuid suutis ometi maratonheitluse enda kasuks kallutada. Hiljem lausus ta, et „ei tundnud end kõige paremini, kuid suutsin endast anda nii palju, kui oli täna võimalik“. Samas avaldas ta lootust, et järgmises mängus on enesetunne parem ning tal on võimalik rohkem tennist nautida.