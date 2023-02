EOK sportlaskomisjon: olümpiahartat ei saa järgida ning Venemaa ja Valgevene ei ole rahvusvahelisse spordiellu oodatud

Olümpiahartat, mille põhialusteks on rahu, austus ning aus mäng, ei saa järgida tänasel päeval, mil Ukraina sportlased seisavad Venemaa sissetungi vastu sageli enda elu hinnaga – tapetud on enam kui 200 tippsportlast. Sportlased ei saa treenida, sest sõja käigus on hävitatud või rikutud enam kui 340 spordirajatist. Sellest tingituna ei võistle ega treeni Ukraina ja Venemaa sportlased samadel alustel.