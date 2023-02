OTSEBLOGI | Kas tuleb võit? Tänak läheb viimasele katsele Rootsi ralli liidrina!

Tänak kaotab finišis Neuville'ile 6,9 sekundiga, kuid see tähendab seda, et viimasele katsele minnes on tema edu Breeni ees siiski 8,5 sekundit. „Peaks olema okei,“ annab Tänak mõista, et 10 km pikkusel punktikatsel seda edu ära kaotada ei tohiks.