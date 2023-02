OTSEBLOGI | Tänak tuli päeva viimase katsega Breenile veelgi lähemale

Rovanperäle katsevõit. Breen jäi talle alla 4,3 sekundiga. Üldarvestuses on tema edu Tänaku ees veel 2,6 sekundit. „See on üks mu [karjääri] tugevamaid võistluspäevi. Olla päeva lõpuks ralli liider kõlab mulle väga hästi. Meil oli täiuslik stardipositsioon ja üritasime sellest võimalikult palju kasu lõigata. See on midagi väga erilist,“ lausus Breen.