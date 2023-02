Rootsis võidukursil jätkav Tänak: oleme juba kolm päeva sõitnud, kindlasti peaksime suutma sõita ka kaks viimast katset

Kui Neuville ja Rovanperä lubasid vägevat lahingut kolmanda koha nimel ning Breen vihjas, et oluline on ennekõike poodiumile jõuda, siis esikohta hoidev Tänak andis mõista, et ralli selles faasis saab ainus eesmärk olla MM-sarja teine etapp ära võita.