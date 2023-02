Kristjan Ilves: saan MMile minna rahuliku südamega

Lisaks tunnistas 26aastane eestlane, et laupäeval saavutatud hooaja esimene poodiumikoht võttis natuke pingeid maha. „Eelkõige sain rahulolu hüppemäel. Asjad on õigel teel ja mõned hüpped on päris head. See on mulle üks suur asi, mis Schoachis sai kinnitust. Asjad hakkavad toimima ja olen tegelikult rahul ka suusasõiduga – eilne sõit oli väga korralik,“ kommenteeris ta viimast MMi-eelset võistlust.

„Täna hakkas endal natuke jaks otsa saama ja panin suusavalikuga natuke puusse. Aga see selleks – kokkuvõttes tugevad sooritused ja natuke võttis poodiumikoht MMi pinget maha. Saan sinna rahulikuma südamega minna ja teha seal oma sooritusi teha ning nautida võistlust rohkem,“ lausus Ilves.

Oma tänase esituse kohta lisas ta, et kuigi seitsmes koht on MK-sarjas tugev tulemus, siis seekord jäi see pisut kripeldama. “Võib-olla andis hüppemäel tunda liigne enesekindlus. Läksin liiga julgeks, hoovõtt oleks pidanud olema pisut kindlam. Olin natuke piiri peal ja võib-olla ei tulnud sellepärast see sooritus kõige paremini välja. Aga sellegipoolest oli see okei hüpe. Suusarajal oli päris kiire algus ja esimesed kolm ringi olid väga kiired. Kuna keha polnud kõige paremas seisus ja läksin suusavalikuga alt, siis lõpuks tuli tunnistada, et jaks sai lihtsalt otsa. Seitsmes koht pole paberil halb, aga võib-olla andis sõidu lõpp natuke halva emotsiooni,“ tõdes Ilves.

Ta on nüüd MK-sarjas võistelnud neljal järjestikusel nädalavahetusel. Kas otsus nii nädal tagasi Oberstdorfis kui ka nüüd Schonachis kaasa lüüa tasus end ära MMiks valmistumist silmas pidades? „Tahaks loota. Ideaalis oleks võib-olla võinud kuskil ühe võistluse võinud võistlemata jätta. Aga tundsin, et nii hüppemäel kui ka suusarajal toimivad asjad enam-vähem. Loomulikult hakkab värskus ära kaduma, kui võistlusi on nii palju ja täna pole keha kindlasti sellises seisus kui aasta alguses. Aga arvan, et pooleteist nädalat on piisavalt pikk aeg. Mõned päevad tuleb võtta rahulikumalt ja teha kergemaid treeninguid ja siis nädala lõpus saada jälle heasse konditsiooni. Loodetavasti plaan toimib ja kõik läheb hästi. Järgmised päevad tuleb tegutseda hästi targalt,“ selgitas Ilves.

MMile saab ta minna vastu küllaltki enesekindlalt. „Väga palju pole vaja mõelda sellele, mida paremini teha. Mul on tulnud paremad hüpped võistlustel välja ja loomulikult tahaks MMil veel paremini, aga need on juba väga heal tasemel ja kui need sooritused ära teha, siis on see kõva kordaminek. Eriti vaadates, et sel hooajal on hüpped olnud keerulisemad, eriti alguses. Suusasõidu pärast ma ka väga ei muretse, sest see on olnud terve hooaja vältel üsna stabiilne. Eks ikka on olnud paremaid ja halvemaid päevi, aga kui värskus jälle üles saada ja jalad natuke paremasse seisu, siis on kindlasti asjad heas korras.“

Tänasel etapil tegi Ilves 100 meetri mäel paremuselt kuuenda õhulennu. Ta läks 10 km suusasõidule viiendana, sest hüppemäel esikoha teeninud jaapanlane Ryota Yamamoto enam starti ei tulnud. Ilvesest möödusid distantsi käigus Akito Watabe ja Julian Schmid, ta ise suutis ette pääseda aga Yoshito Watabest, kes läks rajale kolmandana.

Lõpuks kogunes Ilvesel kaotust etapivõidu teeninud Johannes Lamparterile 53,8 sekundit. Teise koha sai Jens Luraas Oftebro (+1,6), kolmas oli prantslane Laurent Muhlethaler (+12,9).