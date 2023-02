VÕITJAD-KAOTAJAD | Tark Tänak ületas oma ootusi, Toyotat tabas kollektiivne krahh

VÕITJA | Ott Tänak, loomulikult. 2019. aasta maailmameister tunnistas, et ei oodanud ralli eel isegi, et suudab M-Spordi aastase võidupõua lõpetada juba MM-sarja teisel etapil. Eks ta oligi omamoodi ime, kivist vee välja pigistamine. Esiteks pole Tänak masinaga veel sinasõber ja osutas ralli jooksul korduvalt, et ei tunne end nii enesekindlalt kui tahaks. Teiseks polnud ta Rootsis kõige kiirem – Tänak võitis vaid ühe kiiruskatse 18st, nii saavutatakse esikohti haruharva –, kuid suutis targa rehvitaktika ja suurte vigade vältimise abil püsida stabiilselt esiotsas. Meistrivääriline esitus. Ebaõnn, et 14. katsel rehv purunes, ent õnn, et see mõjutas lõpptulemust väga vähe.

Ülejäänud tiitlinõudlejad võib Rootsis liigitada kaotajate rubriiki, kuid võitjad oli veel.