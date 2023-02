GALERII | Eesti breiktantsijad unistavad olümpiast, aga esmalt on vaja kodumaa parimad koguda ühe mütsi alla

Laupäeval Variku spordihoones toimunud meistrivõistluseid valitsesid paraku lõunanaabrid, kes võidutsesid nii meeste (Miks Gailitis ehk Bboy TheKey) kui ka naiste (Anna Hloviak ehk Bgirl Alesya) seas ning ka 4 vs. 4 crew’de konkurentsis. Aasta eest loodud Eesti tänavatantsijate liidu juhatuse liige Mari Venski tunnistas, et vaatamata olümpiamängudele pääsemisele on tantsijatel skeene sees suusad mõneti risti. Kuigi tänu olümpiamängudele pääsemisele said breiktantsijad meistrivõistluste jaoks suurema toetuse ja seetõttu oli osalemine tasuta, jättis suur hulk breiktantsijaid ikkagi kohale tulemata. Võrdluseks: võistluspäeva teises pooles toimunud püstistes tantsudes osalejad pidid osalemiseks maksma 15 (alaliidu liikmed) kuni 25 eurot. Crew’de arvestuses osalejad pidid välja käima veelgi enam.