Kontaveit loovutab vigastuspausi tõttu Eesti esireketi koha Kanepile

Eestlanna teatas sotsiaalmeedias, et jääb eemale täna alanud Doha turniirilt ega löö kaasa ka veebruari lõpus Dubais toimuval turniiril. „2023 on raskelt alanud. Alates eelmise aasta oktoobrist on enamikes matšides andnud mu selg tunda. Olen proovinud abi otsida ning ennast ravida ja võimalikult palju treenida, aga see mure on mingisugusel põhjusel tulnud tagasi alati siis, kui turniiril mängin. Seega otsustasin teha paariks nädalaks pausi, mis tähendab, et pean kahjuks jätma vahele Dohas ja Dubais toimuvad turniirid. Töötan oma tiimiga ning loodan väga, et olen märtsis Indian Wellsi ja Miami turniirideks valmis,“ kirjutas Kontaveit ja tänas oma poolehoidjaid, kes teda pidevalt toetavad.