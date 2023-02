Neuville: oleksime võinud võita, aga Tänakul oli taas parem stardipositsioon

Rallil viis kiiruskatset võitnud Hyundai piloodil jäi aga kripeldama punktikatse, kus sõitis vastu lumevalli. Sellega lasi ta endast mööda meeskonnakaaslase Craig Breeni, kes oli eelnevalt võtnud meelega kümnesekundilise ajakaristuse, et tiimi esisõitja saaks rohkem punkte noppida.

„Olen rahul oma sooritusega. Punktikatse valmistas pettumuse, sest meil oli võimalus lõpetada teisena ning teenida lisapunkte. Kuid me ei saanud sellega hakkama ning tegin pisikese vea. Tuleb arvestada, et ettevalmistus polnud optimaalne. Läksin nädalavahetusel järjest paremasse hoogu, seda näitasid ka katsete ajad. Kahju ainult, et punktikatsel oma võimalust ära ei kasutanud. Sõitsime viimase piiri peal, kuid saatuslikuks sai tilluke eksimus, mis juhtus vales kohas,“ tõdes Neuville intervjuus Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

Ta usub, et võinuks ralli ka võita, kuid lõpuks esikoha teeninud Ott Tänakul oli tänu paremale stardipositsioonile liiga suur eelis. Belglane tõi välja, et kaotas endisele tiimikaaslasele avapäeva järel juba rohkem kui poole minutiga.

„Breen ei tee kaasa tervet hooaega, tema eesmärk on aidata meil võita kaks tiitlit. Ta tegi hea ralli, kasutades ära oma stardipositsiooni. [Esapekka] Lappi oli ka hea, aga tal oli ebaõnne. Võime öelda, et see oli Hyundaile hea nädalavahetus, kuigi lõpptulemus ei peegelda täielikult rallit. Oleksime võinud võita, kuid saime [meeskondlikult] teise koha. Toyota ja Hyundai paistavad hooaja alguses olevat üsna võrdsed. Ford pole ka paha. Kuid veel kord, Tänakul oli parem stardipositsioon. Olime reedel maas rohkem kui 30 sekundiga. Arvan, et meie auto oli hea,“ selgitas Neuville.

MM-sarja hooaeg jätkub pisut rohkem kui kuu aja pärast, 16.-19. märtsini kihutatakse Mehhikos. Neuville tahab sealgi sekkuda kõrgesse mängu.

„Mehhikos lähme rajale kolmandana. Usun, et meil on võimalik võidelda poodiumi või võidu nimel. Ogier sõidab seal kindlasti võidu peale. Ise üritan olla ühtlane ning edestada oma peamisi konkurente. Tänavune hooaeg tõotab tulla väga lahtine. Selline on see viimastel aastatel olnud, kui välja arvata mullune hooaeg, mil Toyota oli hooaja esimeses pooles teisel tasemel. Nüüd on kõikidel rallidel tulised võitlused,“ lausus ta.